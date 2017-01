Addio Palmas, arriva Camila

Bombardini beccato con una ex Gf

3/5/2012

Una nuova coppia all'orizzonte. Dopo l'addio alla ex velina Giorgia Palmas, il calciatore Davide Bombardini è stato pizzicato in compagnia di Camila Sant'Ana, ex Gf10, bomba sexy dalle origini brasiliane, pronta a fargli dimenticare la vincitrice dell'Isola dei famosi 8. I due sono stati fotografati da Diva e Donna mentre si scambiavano tenerezze e abbracci sotto casa di lui. Intanto Giorgia sembra sempre più vicina a Vittorio Brumotti.

Dopo un flirt con Barbara Faggioli, pare che Bombardini abbia ritrovato la felicità con Camila, 26 anni, modella dal fisico mozzafiato e dal sorriso irresistibile. Lo stesso che sfoggia Giorgia Palmas che con il calciatore ha avuto una bambina, Sofia, di 3 anni.



In questi giorni pare che Davide sia a Miami insieme all'amico Bobo Vieri e alcune amiche. Chissà se con loro c'è anche la bella Camila...