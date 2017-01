Rihanna, notte brava con due spogliarelliste

La popstar a New York se la spassa in un night

3/5/2012

Ennesima notte brava per Rihanna che ha lasciato tracce di sé in un night a New York. Immortalata vicino a due ballerine impegnate a fare piccanti contorsioni appare divertita e a suo agio, tanto da scambiarsi sguardi maliziosi con una delle audaci ragazze. A commentare le foto postate su Twitter scrive "My daddy would be proud", mio padre sarebbe fiero.

La popstar, recentemente, ha confessato al Sun che è sessualmente insoddisfatta, nonostante sia un'amante bravissima e molto creativa sotto le lenzuola. Non le rimane quindi che divertirsi in compagnia, in attesa di trovare l'anima gemella. Ed è per questo che, in un locale notturno, si lascia andare a stuzzicanti giochetti attaccata al palo della lap dance, mentre le due ballerine si muovono davanti ai suoi occhi in modo provocatorio.



C'è da dire che meriterebbe un riconoscimento per tanta (forse troppa) trasparenza. Amata da milioni di fan in tutto il mondo, condivide con loro ogni momento della sua surreale vita costellata di notti brave, scandali, look bizzarri e confessioni hot. Basta uno sguardo al suo Twitter per inquadrare il tenore di vita.

Non dimentichiamo poi la nottata trascorsa a casa di Ashton Kutcher a pochi mesi dalla separazione dell'attore da Demi Moore, oppure lei sulle spalle di un amico mentre maneggia una strana polverina bianca e poi fotografata mano nella mano con Melissa Forde, sua cara amica. Ma potremmo andare avanti per ore elencando significativi episodi della sua trasgressiva esistenza.