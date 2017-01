La Caracciolo beata si abbronza

Barriales, Guerra, Canessa e Shayk reclamano l'estate su Twitter

3/5/2012

"Soleeee!" Scrive Costanza Caracciolo sul suo Twitter a commento di uno scatto in cui giace come una lucertola ad abbronzarsi. Le fa eco Laura Barriales con un "Voglia di mare e di sole" sotto ad una foto che la ritrae in costume. Le belle dello showbiz si scrollano di dosso l'inverno e gli abiti e reclamano l'estate.

Anche Barbara Guerra si spoglia e mentre posa sensuale in bikini su Twitter scrive: "Che bello, liberaaa!!!"... dai vestiti e dal freddo si presume.

Guendalina Canessa aveva talmente tanta voglia di sole e di caldo che volata in Kenya, dove ha passato il ponte del 25 aprile ospite di Flavio Briatore nel suo mega resort di lusso, con figlia e marito. Strepitoso bikini con fascia sul décolleté generoso.



In tutta la sua statuaria bellezza anche Irina Shayk posa in bikini e cappello di paglia dal Messico e posta la sua foto su Facebook con il commento eloquente: "Piccolo break fotografico in paradiso". Tra tutto però la visione più paradisiaca è sicuramente lei.