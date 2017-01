Il lato B della Marcuzzi è "acchiappa-sguardi"

Alessia a passeggio con Mia a Villa Borghese

2/5/2012

A spasso per Villa Borghese, in ottima forma, Alessia Marcuzzi si gode una giornata di sole in compagnia della piccola Mia e della madre. Per lei abbigliamento sportivo abbinato a un chiodo corto che le lascia scoperto il lato B fasciato dai leggings neri. La bella presentatrice, madre di due figli, mostra un fisico al top con dolci curve al punto giusto.

Dopo lo spavento a seguito dell'incidente ferroviario tra due Frecciarossa a Termini, Alessia si rilassa in famiglia. Una passeggiata per raggiungere il verde mette in evidenza la sua linea perfetta. Scarpe da tennis, pantaloni aderenti e giubbetto corto evidenziano le sue lunghe e sinuose gambe. Anche il sedere appare ben scolpito. A meno di un anno dalla sua ultima gravidanza si è rimessa in perfetta forma permettendosi così di sfoggiare mise molto sexy.