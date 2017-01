Elena, smagliature "promozionali"

Twitta le cosce e va al centro estetico

2/5/2012

Gina, Pina e Lina sono le smagliature della coscia destra; Genny, Mary e Frida quelle della sinistra. Elena Santarelli le sdogana postandole su Twitter. Per Selvaggia Lucarelli con questo gesto è diventata l'idolo delle donne. Intanto però scopriamo che frequenta un centro di chirurgia estetica milanese molto famoso e fa un trattamento rivoluzionario di remise en form. Speriamo solo che le sue smagliature siano "sincere" e non "promozionali".

Infatti, per quanto sia stata coraggiosa Elena a mettere in mostra le fastidiose righette bianche che solcano inesorabilmente le sue gambe, c'è da dire che le smagliature della Santarelli sono talmente impercettibili che le può sfoggiare vantandosene anche sul bagnasciuga. E, onde evitare che qualche paparazzo le cogliesse, Elena ha giocato d'anticipo con una bella ammissione in piena regola ben prima di andarsene in vacanza. E così la caccia ai suoi difetti ci sarà sì, ma dopo il suo coming out sarà solo per ridimensionarne la portata. Una bella mossa quella della showgirl, che se da una parte è autoironica, dall'altra è come tutte le donne attenta alla forma fisica. Così mentre fotografa le smagliature corre nel centro estetico per rimettersi in forma.