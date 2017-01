Jennifer Lopez e le mutande della nonna

Che sia questo il segreto del suo leggendario lato B?

2/5/2012

Mutande sì,mutande no, se Belen ha sdoganato il "sotto il vestito niente", Jennifer Lopez rilancia l'intimo retrò. La sexy cantante è stata pizzicata mentre indossava sotto il tubino super aderente un paio di mutandoni-guaina, non proprio sexy. Che sia questo il segreto del suo leggendario lato B?

In realtà la bella J.Lo era stata già immortalata qualche anno fa con indosso mutandoni stile panciera della nonna e il dubbio che fosse proprio questo l'escamotage dalla popstar per valorizzare al meglio il suo fondoschiena, si era già insinuato. Contenitive o meno le mutande indossate dalla cantante rilanciano uno stile squisitamente retrò, che qualcuno potrebbe trovare terribilmente sexy, come il caro Hugh Grant trovava quelle indossate da Bridget Jones.



Pare comunque che ad Hollywood siano in molte ad aver riscoperto le mutande della nonna, da Gwyneth Paltrow a Katie Holmes e Kylie Minogue. Si chiamano Spanx, sono state inventate da una giovane trentaseienne di Atlanta, che insoddisfatta del proprio fondoschiena, ha deciso di investire i suoi risparmi in questo misto di nylon e spandex per sederi! Altro che perizoma!