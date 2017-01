La Fico non perdona più Balotelli

Dopo l'ennesimo tradimento, Raffaella fa le valigie e lascia Mario

2/5/2012

L'ultima scappatella di SuperMario, con Chloe Evans, gli è costata grossa. Raffaella Fico, stanca di essere continuamente tradita e messa in ridicolo, prima ha avuto un litigio furente con il fidanzato, placato dall'arrivo della polizia, poi ha lasciato l'attaccante del Manchester City fuori di casa. Che la loro travagliata storia sia arrivata definitivamente al capolinea? Intanto l'assistente del calciatore continua a far parlare di sé.

Non è neanche di una settimana fa la confessione della bionda assistente che racconta di essere stata per due anni l'amante di Mario. L'avvenente ragazza non si è trattenuta dal raccontare particolari piccanti della loro relazione che non solo hanno messo in ridicolo il bomber, ma hanno mandato su tutte le furie la showgirl napoletana che si è fatta le valigie e se n'è andata via. Eh sì, perché non si tratta certo della prima "sbandata" del suo fidanzato.



E al Sun proprio la Evans racconta il "post-litigio" della coppia. Dice infatti di essere tornata a casa di SuperMario con lui, ma la porta era chiusa, tant'è che il ragazzo ha dovuto sfondarla per poter entrare perché la Fico si era portata via le chiavi.



"Mario - prosegue Chloe - mi ha detto che lui e Raffaella si sono lasciati. L'abitazione all'interno era un vero porcile e molte cose sono state portate via, tra cui anche i vestiti di Balotelli. Ma lui stava bene, non sembrava avesse il cuore spezzato".



L'assistente si è realmente resa conto della fine della storia tra il calciatore e la showgirl quando quest'ultimo ha gettato dal finestrino della macchina un costosissimo anello con incise le iniziali della ex coppia.