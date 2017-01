Belen e Stefano, prima i baci poi la caduta

Ecco le foto degli attimi precedenti l'incidente

2/5/2012

La storia tra la showgirl argentina e il ballerino d'Amici si candida a diventare la più "fotografata" del gossip. Manco Corona, che pure aveva regalato siparietti bollenti di vacanze col nudo integrale e rapporti hot, aveva saputo fare meglio. Della Rodriguez e De Martino, in attesa degli show a luci rosse, abbiamo una sequenza di fotografie altrettanto morbosamente interessanti...

Per la curiosità dei fan, nella “coroneide” (per chi dietro vede la regia di Corona) o “beleneide” che sia (per chi attribuisce alla Rodriguez il primato di regina degli scandali), non mancano neppure le immagini della cronaca dell'incidente. I baci tra i due innamorati che salgono in moto, lei in canottierina bianca senza reggiseno e jeans, lui sportivo e macho in maglietta e pantaloni della tuta, la sosta nel fast food e la corsa verso gli studi Mediaset.



Caso vuole che proprio un paparazzo – guarda caso amico di Fabrizio – li abbia seguiti e abbia fotografato proprio gli attimi precedenti l'incidente e quelli successivi, quando stesi sul ciglio della strada si facevano medicare le ferite. Fotografie ambitissime che stanno facendo il giro del web e che faranno diventare famoso il sito che le ha lanciate (Social Channel).



Così mentre i fan impazziscono per gli scatti di Belen e Stefano con i vestiti sporchi di sangue, dall'altra parte si moltiplicano le polemiche per il trattamento ricevuto dalla coppia ferita. Un medico dell'Asl del Lazio ha denunciato al sito Dagospia il trattamento privilegiato ricevuto da Belen e Stefano accompagnati in ambulanza in codice verde da un ospedale all'altro alla ricerca di un reparto di chirurgia plastica. Sarà, ma intanto la Rodriguez, dopo la paura, davanti alle telecamere racconta sorridente dei punti di sutura ricevuti al braccio e dice: “Le cicatrici di queste ferite? Speriamo rimangano tutta la vita”. Chissà...