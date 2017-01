Cristiana Capotondi senza trucco

Sempre bellissima e con un fascino all'acqua e sapone

30/4/2012

Bella anche senza trucco. Cristiana Capotondi passeggia per le vie di Milano senza un filo di make up in volto ma il fascino sbarazzino della giovane attrice resta sempre quello. Acqua e sapone e un look semplice ma elegante Cristiana si dedica allo shopping pomeridiano.

