Tavassi,Nargi & C: che tempo libero!

Guardano cosa fanno durante le feste

30/4/2012

Shopping, passeggiate al parco, giochi, gite in moto, pausa gelato o pranzetto al ristorante. Ecco l'album del tempo libero dei vip: da Guendalina Tavassi e Federica Nargi che scelgono di passeggiare per il centro a caccia di qualcosa di nuovo da acquistare a Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti che fuggono in moto o ancora Camila Morais che si diverte a far giocare la figlia di Karina Cascella scoprendo tutta la sua voglia di maternità.

Jeans attillati sul fondoschiena, maglia stretch con tanto di teschio, scarpe dal tacco altissimo, capelli sciolti sulle spalle e occhialoni sul volto: ecco la bombastica Guendalina Tavassi, reduce dall'Isola dei famosi, mentre fa shopping con un'amica. Per lei sorrisi e qualche rotondità in più rispetto alle ristrettezze da naufraga. Shopping-mania anche per Federica Nargi. La velina mora lontana dal bancone di Striscia e dalla socia bionda se la spassa a passeggio pe rle vie del centro di Milano con una coppia di amici. Scarpe da ginnastica, pantaloni fiorati larghi e giacchina gialla.



Scelgono il parco, invece, per trascorrere qualche ora all'aperto Camila Morais e Karina Cascella. La fidanzata del calciatore della Juventus Marco Borriello indossa una tshirt bianca, un paio di leggings neri e scarpe da ginnastica: per Camila un pomeriggio di giochi, giostre, pesca e gelato con la piccola Ginevra, figlia di Karina. Che in lei ci sia una voglia di maternità?



Passeggiata in famiglia con tanto di sosta gelato anche per l'attrice Vittoria Belvedere, fotografata con un look sportivo e militaresco.



Fuga in moto invece per Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti che dopo aver pranzato in centro a Milano scappano a bordo della due ruote.