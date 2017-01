Nicole Minetti sceglie un look estivo

Abito scollato e décolleté in mostra

30/4/2012

Per Nicole Minetti è già scoppiata l'estate. Con un abito nero lungo e svolazzante e sandali infradito ai piedi, la bella consigliera passeggia sorridente per Milano mostrando uno dei suoi lati più sexy: un décolleté prorompente... sul punto di esplodere dalla scollatura.

Di lati bollenti da mostrare del resto l'ex igienista ne ha in abbondanza. Negli ultimi tempi ha prediletto leggings e t-shirt aderenti, un look adatto a far risaltare il suo lato B perfetto e le sue gambe toniche e snelle.



Il suo lato più strategico resta però il generoso seno e Nicole non ha esitato a sfoggiarlo preannunciando un'estate davvero bollente.