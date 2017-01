Belen, Stefano e la "coroneide"

Troppi indizi riconducono a Fabrizio

30/4/2012

Il flirt, le corna, l'incidente, le apparizioni tv: la telenovela tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, che vede come coprotagonisti anche i “traditi” Fabrizio Corona ed Emma Marrone, prosegue... a gonfie vele. Eppure sul web si moltiplicano gli indizi di un “complotto”. Troppe sarebbero le “firme” di Fabrizio per non far pensare che dietro ci sia la sua regia. Fatto sta che l'ennesima “coroneide” incuriosisce gli italiani come non mai.

Il primo bacio tra la showgirl argentina e il ballerino di Amici è stato immortalato e pubblicato in via esclusiva sul portale Social Channel. Chi ha cercato di risalire ai proprietari del dominio ha scoperto che dietro questo sito c'è un tale Mirko Scarcella. Su Youtube digitando questo nome compariva un video in cui il protagonista era Fabrizio Corona. Perché? Manco il tempo di porsi qualche domanda e il filmato è stato rimosso ed è sparito. Insomma via il legame d'amicizia tra i due e via le prove...



Qualcuno poi ha notato che nelle prime apparizioni pubbliche di Belen e Stefano, il ballerino sembrava un po' impacciato e le sue mosse un po' forzate, quasi si trattasse di un servizio fotografico preparato. Altri indizi poi arrivano dal fatto che De Martino indossasse una maglia con un teschio e la scritta Rock'n Roll, firmata dalla casa di moda preferita da Corona. E che la Rodriguez utilizzi una borsa della stessa griffe pubblicizzata dall'amico di Corona. Solo coincidenze? Se così non fosse, Corona sarebbe proprio un genio del marketing: guadagna pure sulle sue "corna"!