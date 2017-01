SuperMario e la relazione segreta con la sua assistente

Chloe Evans, 21enne inglese, si confessa al The Sun

29/4/2012

"Abbiamo una relazione da due anni" così Chloe Evans, 21enne assistente del campione italiano Mario Balotelli confessa la sua storia al tabloid The Sun. E così SuperMario torna nuovamente a far parlare di sé, e non per meriti calcistici. E dopo le dichiarazioni sulle notti infuocate insieme alla escort Jenny Thompson ora arriva anche Chloe a dare la mazzata finale alla fidanzata ufficiale di Mario, Raffaella Fico.

Ma Chloe non si ferma alla dichiarazione di tradimento ma parla anche di un'inconsueta abitudine sessuale di SuperMario. "Gli piace mettersi una parrucca bionda, truccarsi e fingere di essere una bella wag. Non mi scorderò mai della prima notte in cui mi chiese di travestirlo da donna". E chissà adesso come riuscirà a difendersi questa volta SuperMario. E tra le tante ossessioni di Balotelli c'è anche la cura per il corpo. "Odia i peli pubici, mi rasavo tutti i giorni e stessa cosa faceva lui. Estirpava tutto. E poi si cospargeva sempre di creme, era ossessionato dall'aspetto fisico".

Ma la gran parte dell'intervista si concentra sui particolari della loro relazione segreta. "Raffaella pensa di essere unica per Mario ma non è così. Lui vuole me, io sono la sua preferita. Torna sempre da me". Chloe racconta della loro relazione, iniziata nell'estate del 2010 e proseguita ad intermittenza fin'ora. E la famosa nottata brava in cui Mario esplose dei fuochi d'artificio in albergo? Anche quella volta Mario corse da Chloe e passò la notte con lei. "Stava già con Raffaella e io inizialmente gli dissi di no. Ma lui insistette e io cedetti".

"L'ha tradita tante volte con me e non mi è mai sembrato pentito. Solo una delle prime volte gli ho fatto notare che era fidanzato e che non avrebbe dovuto tradirla e lui si fermò a pensare. Ma poi ricominciò con lo stesso comportamento". "Per qualche tempo non ci siamo sentiti, fino al mese scorso. Mi ha chiamato e mi ha detto che voleva vedermi. Mi ha invitato a casa sua e ci sono rimasta per sette giorni. Mi ha raccontato di essersi lasciato con Raffaella. Ma presto è diventato ossessionato da me e io non riuscivo più a sopportarlo. Mi mandava centinaia di sms al giorno e mi chiamava costantemente. Non riuscivo nemmeno a lavorare. Era ossessionato dal pensiero che potessi tradirlo".

Nonostante il racconto della ragazza Mario non sembra assolutamente essere in crisi con la Fico, anzi è recente la proposta di matrimonio che Mario ha fatto alla fidanzata, stupendo tutti. Ma chissà come reagirà Raffaella a questa nuova presunta amante di SuperMario. Gli perdonerà anche questa?