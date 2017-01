Fico, una panterona tra gentleman

A Milano dimentica Balotelli per una sera

27/4/2012

Ce la vedete Raffaella Fico al "Premio Gentleman 2012"? Proprio lei che è fidanzata con Mario Balotelli, un uomo decisamente poco galante. Sorridente e con il capello selvaggio è vestita di nero come una panterona. La scollatura laterale dell'abito lascia scoperto il suo nuovo décolleté, anche la schiena è praticamente nuda, mentre davanti possiamo ammirare uno spacco davvero vertiginoso.



Tornata in Italia dopo l'ennesima lite con il suo boyfriend a Machester, la Fico si dedica a relazioni un po' più impegnate con persone a modo e rispettose. Lei ne approfitta per mostrare la sua prorompente mercanzia evidenziata da un vestito lungo in seta che aderisce sul suo seno decisamente sexy. Anche lo spacco lascia intravedere le sue gambe ben tornite. Una bella sfida riuscire a guardarla con vero aplomb.