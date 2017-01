Il primo bacio tra Belen e Stefano

Ecco lo scatto del blog Social Channel

27/4/2012

Un bacio, il primo, immortalato dai fotografi di Social Channel, e la loro love story è sdoganata. Ecco lo scatto che conferma la già chiacchieratissima relazione tra Belen e Stefano De Martino. Intorno a loro si è scatenato un pandemonio, ma la showgirl argentina e il ballerino di Amici non si lasciano intimidire...

Escono a cena, rientrano insieme, mano nella mano, in hotel e si sorridono come due innamorati. Nessuno dei due si sbottona o conferma le notizie, che circolano impazzite nello showbiz. La foto, pubblicata in esclusiva sul blog Social Channel, però è già una conferma. Intanto Emma chiede le prove ad "Amici" il più lontana possibile dai suoi due nuovi Nemici e Corona non rilascia interviste.



Belen dichiara candidamente al Corriere di conoscere Stefano solo da tre settimane e di stare bene con lui, ma non aggiunge altro, se non che lei e Corona si erano già lasciati prima che tutto questo cominciasse, prima del bacio, prima della sua love story con De Martino. E' stato bello finché è durato con l'ex re dei paparazzi, ma ora la showgirl argentina ha davvero deciso di tagliare i ponti con il suo passato. Non ce la faceva più, dice. Per lei comincia un nuovo capitolo sentimentale, che si preannuncia ricco di colpi di scena.