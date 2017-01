Michelle, splendida da ogni lato

La Hunziker a Miami mostra il lato A

27/4/2012

Il suo lato B catalizza gli sguardi, un fondoschiena da copertina, il suo lato A risponde ai canoni di perfezione, curve sinuose, ventre piatto, décolleté sensuale e tonico. A Miami Michelle Hunziker è una statuaria sirena da guardare e desiderare.

Con lei l'insperabile bodyguard, tatuato e scolpito come un Adone. Manca all'appello solo Tomaso Trussardi. La figlia Aurora invece, dopo la vacanza alle Seychelles con papà Eros, Marica Pellegrinelli e la piccola nuova arrivata Raffaela Maria, adesso si gode mamma Michelle sotto il sole della Florida e s'improvvisa fotografa. Il suo soggetto preferito è naturalmente lei, la sua splendida mamma, alla quale scatta fotografie in tutte le pose.



Michelle non si fa pregare e ammicca consapevole della sua invidiabile bellezza. Davanti, dietro, sdraiata... Da qualsiasi lato la si guardi la sexy presentatrice svizzera è una paradisiaca visione. Voi da quale lato la preferite?