Emma "sorride", il suo cuore piange

Chiede alla De Filippi prove blindate

27/4/2012

Mentre Stefano se la spassa con Belen alla luce del sole, Emma rassicura i suoi fan su Twitter postando una sua immagine in cui si mostra sorridente, come a voler dimostrare che tutto è sotto controllo. Intanto chiede a Maria De Filippi di fare in modo che non ci sia possibilità di incontrare la coppietta durante le prove di Amici. E sposta anche all'esterno lo staff di trucco e parrucco.

Non è servito passeggiare con il cane e circondarsi d'affetto per dimenticare un ragazzo con cui sognava l'altare e un figlio. Emma è ancora carica di dolore e rabbia anche se sul suo social network mette un autoscatto in cui prova ad accennare un'espressione serena. Quegli occhietti piccoli e rossi sono tipici di chi ha pianto disperatamente e nemmeno il rossetto rosso fuoco serve a mascherare tanta tristezza. Ma "Io sorrido" dice ai suoi ammiratori preoccupati. Come a dire che la vita va avanti comunque.



Come se non bastasse è veramente impossibile non trovarsi tra le mani le foto della nuova coppia che si concede una cenetta intima a Grottaferrata o mentre entra mano nella mano in albergo. Anche perché in questo momento non si parla d'altro. Ma ancora peggio per Emma è vedersi proprio lì dal vivo De Martino e la Rodriguez che provano avvinghiati i loro passi di danza incuranti del suo dolore. E per questo Emma si è rivolta a Maria, considerata un po' la "mamma" di tutti gli Amici.