Shayk, testimonial in reggiseno

Irina, in tour per promuovere il nuovo BRA di Initimissimi

26/4/2012

Testimonial di "Intimissimi" da tempo, Irina Shayk è in tour per presentare il nuovo BRA del famoso marchio. In posa sui cartelloni pubblicitari coperta dal solo reggiseno o vestita per promuovere il prodotto, la modella è sempre al top. Raggiante posa davanti alle sue immagini con abiti studiati per evidenziare la sua naturale carica erotica. E posta i suoi scatti su Facebook.

Si destreggia tra Europa e Russia e, come una vera diva osannata dalla folla, dispensa sorrisi regalando un'immagine di sé sempre perfetta. Con un trucco leggermente accennato che mette in risalto le sue labbra carnose si presenta a Madrid in un tubino borchiato strizzatissimo, mentre a Mosca sfoggia un candido vestito bianco. A Lisbona opta per un miniabito rosa che esalta le sue sinuose gambe e a Londra incanta con un blu elettrico con tanto di spacco davanti.

Con tutti questi impegni riuscirà a trovare un po' di tempo per consolare il fifanzato Cristiano Ronaldo eliminato, con il suo Real Madrid, dalla Champions League?