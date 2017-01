Bar irresistibile e senza veli

La Refaeli posa nuda per Elle Spain

26/4/2012

Completamente nuda e dietro uno scenario da favola, natura incontaminata, spiaggia e mare. Bar Refaeli posa per Elle Spain e incanta con le sue curve mozzafiato. Un sogno erotico, che seduce tutti, uomini e donne....

La top model israeliana posa nella sezione Beauty della rivista spagnola, per reclamizzare alcuni prodotti solari. Prima è in topless e copre il seno con le mani, poi completamente nuda, sdraiata in riva al mare a sfoggiare il suo lato b, un tripudio di curve e di forme, un'icona di perfezione. Una simile bellezza non passa certo inosservata ed è una vera e propria tentazione per uomini e donne...



Non a casa di recente la modella ha cinguettato su Twitter di un tentato palpeggiamento spinto in aeroporto da parte di una donna poliziotta. Nessuno le resiste. Leonardo Di Caprio, che con la modella ha avuto una relazione lunga sei anni, si lasciato scappare una vera e propria rarità. Che non ama tuttavia autocelebrarsi: "Mi considero una ragazza normale e in forma. Non sono in sovrappeso e nemmeno magra. Mi piace il cibo, faccio una dieta equilibrata, vado in palestra e rimango connessa con Twitter", ha detto Bar. Bella, irresistibile e per niente vanitosa.