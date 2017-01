Michelle in bikini mostra il suo lato B

Con Aurora vacanze rilassanti a Miami

26/4/2012

Volata a Miami insieme alla figlia Aurora e all'inseparabile bodyguard tatuato, Michelle Hunziker si gode un po' di relax a bordo piscina. In bikini sfoggia un fisico perfetto. Addominali scolpiti, gambe toniche e lato B scultoreo. La bella presentatrice, in assenza del suo Tomaso Trussardi, regala una visione di tutto rispetto: per lei, anche quest'anno, la prova costume è superata alla grande.

Si raccoglie i capelli sulla nuca e piano piano entra in acqua per raggiungere la figlia da cui non distoglie mai lo sguardo. Insieme, più che madre e figlia, sembrano due sorelle. Molto affiatate.

Giocano, chiacchierano e nuotano, poi mentre Aurora si sofferma in piscina, Michelle preferisce andare a prendere un po' di sole e proprio mentre sta uscendo dall'acqua mostra il suo "famoso" sedere coperto da una micro mutandina che evidenzia le sue forme perfette.

Per quanto si sforzi di non farlo, anche alla sua guardia del corpo Federico, cade l'occhio su tanta bellezza.