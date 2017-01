Emma e Corona, piantati e feriti

Un cane per la vincitrice di Sanremo, il figlio per l'ex paparazzo

26/4/2012

Ad Emma è rimasto solo il fedele amico a quattro zampe, un bulldog di nome Gaetano. Fabrizio Corona invece, nella sua prima domenica da single si dedica al piccolo Carlos, anche se, c'è chi dice, che abbia già fatto un pensierino su Catrinel Menghia, la fotografa del "Chiambretti Night".

C'era anche lei infatti al suo tavolo, giovedì 19 aprile, il giorno della "terribile" rivelazione sulla fine della sua love story con Belen. Corona quel giorno si è chiuso in ufficio, scrive Novella 2000, e non ha voluto parlare con nessuno. E' uscito solo la sera per andare a cenare con amici. Dicono che sia rimasto molto affascinato dalla bella fotografa, ma nulla di più. In comune se non altro hanno la passione per la macchina fotografica. L'ex re dei paparazzi però è tornato a casa da solo. Prima notte da single.

Piantato, pubblicamente, e ferito nel suo orgoglio, da giovedì Corona non ha cambiato però le sue abitudini. Palestra, cene con amici, un nuovo tatuaggio e un nuovo taglio di capelli, realizzato a domicilio da Marco, parrucchiere di fiducia anche di Belen. Insomma "don't panic", la vita va avanti e bisogna reagire. Domenica invece si è dedicato solo al piccolo Carlos, il figlio avuto da Nina Moric e si è fatto un po' coccolare da mamma Gabriella. Con Belen sembra non abbia ancora parlato.



Anche Emma non sembra essersi lasciata andare al dolore. Eccola in compagnia dell'unico compagno sempre fedele, il fido bulldog Gaetano, che le aveva regalato Stefano. Con lui la cantante passeggia per la strada, sorridente e apparentemente serena. La tempesta è già passata. Subito dopo la "rivelazione" su Belen e il suo ormai ex Stefano De Martino, la vincitrice di Sanremo aveva detto a Maria De Filippi "Sto di merda", poi però su Facebook era persino riuscita a fare gli auguri di felicità alla nuova coppia. Quindi il silenzio totale. Nel frattempo si è sfilata dal dito l'anello di fidanzamento che le aveva regalato Stefano, prontamente buttato fuori dalla casa di Vermicino dove viveva con lei. Da allora i due non si sono più parlati né visti. Ma la telenovela non è finita qui. Ne sentiremo e ne vedremo ancora delle belle.