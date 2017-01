Aida Yespica: "Philipp ama solo me!"

Con Plein l'amore non è naufragato

26/4/2012

Aida Yespica, vincitrice morale dell'Isola, si gode questo momento d'oro circondata dai suoi amori più grandi: il figlio Aaron e Philipp Plein. Sì, proprio lui, quello che, mentre Aida faceva la naufraga, se la spassava con Cecilia Capriotti, tornata da poco single dopo la fine della sua storia con Andrea Perone. Ma quella è acqua passata, ora la Yespica e Plein si sono riuniti e con lui "mi godo questo momento", confessa la showgirl.

Un triangolo niente male quello di Aida, Phillip e Cecilia che merita di essere aggiornato.

La Yespica e lo stilista iniziano a frequentarsi a marzo dello scorso anno e, nonostante qualche scenata di gelosia da parte di lei, le cose vanno a gonfie vele. Abbracci e baci appassionati alla luce del sole fanno ben sperare che la modella venezuelana abbia dimenticato Matteo Ferrari, padre di suo figlio. Le vacanze di Natale da separati sembra mettano fine alla loro unione.

Poi Aida partecipa all'Isola dei Famosi e sta lontana da casa per tre mesi durante i quali Plein conosce Cecilia Capriotti e i due iniziano a frequentarsi. Cecilia è al settimo cielo e su Twitter posta un'immagine in cui è con Plein commentandola con un "Love".



Ma poi Aida rientra in Italia e Plein corre da lei. Al settimanale Vero la Yespica dice la sua: "A lui tenevo tantissimo, è una persona con cui mi trovo bene. Mi fa stare serena e tranquilla, mi fa ridere. Spero che sia quello giusto. Non dico che sia l'uomo della mia vita, però voglio godermi questo momento. Poi si vedrà". E sulla breve relazione che Plein ha avuto con Cecilia risponde: "Non me ne frega niente, mi dispiace per lei. Lui è sempre tornato da me perché mi adora e mi ama, magari a volte ci sono problemi, ma poi ci ritroviamo".

Intanto Cecilia dichiara ai quattro venti che è felicemente single. Il messaggio è stato presto captato da Christian Vieri, che ha trascorso una serata con lei in un noto ristorante milanese. Non resta che aspettare per vedere se tra i due nascerà qualcosa. In tal caso possiamo solo dedurre che Cecilia ha gli stessi gusti della modella venezuelana che, l'inverno scorso, era stata pizzicata a Miami proprio con Bobo.