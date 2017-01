Belen e De Martino, ecco i primi scatti

Mano nella mano nella notte

26/4/2012

Su internet circola la voce che sia già finita, un paio di notti di passione, ma gli scatti, i primi, di Belen e Stefano De Martino, sembrano far intendere ben altro. A Roma la showgirl argentina e il ballerino di "Amici" si concedono una cenetta intima, poi mano nella mano tornano in hotel insieme, tra tenerezze e sguardi innamorati.

"Conosco Stefano da tre settimane e sto benissimo con lui”, dice Belen al Corriere. Altro non ci è dato di sapere sulla sua presunta love story con il ballerino. Le foto però parlano da sole. Della sua vita privata, sentimentale soprattutto, ha imparato, che è meglio non parlare, non giova all'amore: "Me ne sono resa conto dalle esperienze passate che raccontare troppo fa male soltanto alla relazione. Quindi preferisco per la prima volta, anche se sembra assurdo, tenermi le cose per me".



Ma le "cose" sono diventate pubbliche, molto pubbliche. Come del resto è sempre stata la sua vita e soprattutto la sua relazione con Fabrizio Corona. Che lei ribadisce di non avere mai tradito. La storia con lui era già finita prima ancora che ne fosse cominciata un'altra, sottolinea. Così come quella tra Emma Marrone e Stefano De Martino: "Loro comunque l'avevano conclusa ancora prima".



Adesso però è scoppiato un bel putiferio. Belen non sembra preoccuparsene, non le interessano i fischi del pubblico mentre balla, né il giudizio della gente, che peraltro le fa i complimenti per aver lasciato Corona. Una cosa è certa, con lui non funzionava più.



E di certo c'è anche che la bella showgirl argentina ha saputo giocare sempre molto bene le sue carte, sia quelle buone, sia quelle cattive, per arrivare ad una fama e una notorietà che in molti le invidiano. Saprà fare la mossa giusta anche stavolta.