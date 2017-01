Belen: "Con Stefano sto benissimo"

"A casa Fabrizio era l'uomo che amavo, fuori no, era un altro"

25/4/2012

Lui, lei e l’altro. E se parli di triangolo puoi stare certo che in mezzo ci sia Belen, la bella showgirl argentina. La sua storia con Stefano De Martino (il giovane ballerino di Amici) è sulla bocca di tutti. Il ragazzo ha lasciato Emma Marrone, la bionda cantante vincitrice dell’ultimo Sanremo, per la pantera argentina. Che a sua volta ha piantato l’impiantabile Fabrizio Corona. Che pare non averla presa bene.

La cosa non è piaciuta nemmeno ai fan di Amici che sabato sera l’hanno fischiata appena è entrata in studio. “Se hai voglia di fare qualcosa devi farla prendendoti responsabilità e rischi”, ha detto Belen al Corriere. “Fabrizio non l’ho mai tradito. Il fatto è che quando era in casa con me era il Fabrizio che amavo, fuori era un altro. A un certo punto non ce la facevo più e quando non sto più bene io me ne vado”.

Si racconta che per strada i suoi fan le facciano i complimenti per aver lasciato Corona. “Ma io l’ho amato tanto”, precisa la Rodriguez, “mi ha insegnato un sacco di cose”. Molti vorrebbero sapere di più sulle "lezioni coroniane" a Belen. Ma la showgirl non si sbottona. “A me piace l’amore, per le storielle non mi metterei a fare casino. Conosco Stefano da tre settimane e sto benissimo con lui”. La ragazza non vuole lasciare che il successo le cambi la vita. E non le passa per la testa di fare la brava ragazza: meglio lasciarsi guidare dalle passioni. Ma intanto su internet circola la voce che la storia tra la pantera argentina e il ballerino sia già finita: si sarebbe trattato solo di un paio di notti di passione.