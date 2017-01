La Price dà un taglio alle extension

Capello corto e look dimesso per Katie

24/4/2012

La bombastica Katie Price ha dato un taglio alle sue extension mostrandosi con un look più naturale. Capello corto che sfiora la spalla, qualche meches e zero trucco. L'eccentrica modella è praticamente irriconoscibile. Ma lei dice di sentirsi bene così e su Twitter posta anche il nuovo stile, alquanto originale, del figlio Harvey e quello un po' più classico del suo amore Leandro.

Addio miniabiti inguinali, seno in bella vista e lunghi capelli biondi. La Price in questo momento preferisce mostrare ai follower la sua vera natura. Per questo mette online una foto in cui compare di profilo con i capelli sfoltiti e ancora umidi, mentre indossa una semplicissima maglietta bianca. Sembra quasi la foto segnaletica della polizia.

Per una volta eccola, "senza trucchi e senza inganni". E un po' ci spiazza, perché è una come tante.



Anche il suo primogenito è passato dal parrucchiere, che tanto mamma Katie ringrazia: "Thankyou @ iamdanielj per un altro grande stile su Harvey xx". Per il ragazzino di 10 anni cresta riccia da moicano con un tribale di capelli sul lato destro e delle stelle su quello sinistro.



Per il compagno Leandro Penna, con cui su Twitter si scambia dolci frasi d'amore, il taglio è più sbarazzino.



Ci chiediamo solo se sia stato un "taglia 3, paghi 1". Si vocifera che la Price, in cinque anni, abbia speso circa 150.000 sterline per la sua folta chioma. Non è mai troppo tardi per iniziare a fare economia.