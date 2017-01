Megan Fox in attesa del primo figlio

La notizia confermata da E!Online

24/4/2012

Megan Fox è incinta e la notizia, già diffusa un mese fa, è stata confermata su E!Online. La sexy attrice 25enne di 'Transformers' sarebbe in attesa del primo figlio con il marito Brian Austin Green, già padre di un bimbo di 10 anni, Kassius, avuto dalla precedente relazione con Vanessa Marcil, sua compagna di set per qualche stagione del telefilm per ragazzi 'Beverly Hills 90210'.

I riflettori si accendono così per l'ennesima volta su Megan Fox, che da quando ha fatto il suo esordio nel 2007 sul grande schermo ha infuocato gli animi dei fan e ossessionato i media con la sua bellezza e il suo sex appeal. Nell'ultima cover di cui è stata protagonista per Grazia France, la bella Megan appare più conturbante che mai. In alcuni scatti paparazzati pochi giorni fa, in t-shirt e tuta l'attrice cerca di sfuggire agli obiettivi e mostra un po' di pancetta sospetta.

Una fonte vicina alla coppia aveva in realtà già spifferato il lieto evento. "Sono terribilmente emozionati. Megan è già matrigna e Brian sa che sarà una mamma meravigliosa", ha detto una fonte alla rivista 'Star News'.



L'attrice non ha mai fatto mistero della sua voglia di maternità e parlando a 'Cosmopolitan', qualche tempo fa, aveva detto di voler "almeno due figli, probabilmente anche tre. Sono sempre stata materna", ha confessato la Fox. Megan e Brian si sono incontrati durante le riprese della sitcom televisiva nel 2004 'Hope and Faith' e si sono sposati dopo un periodo di pausa nel giugno del 2010 alle Hawaii.



L'attrice ha detto che il loro rapporto funziona perché sono prima di tutto migliori amici, "è così tanto tempo che stiamo insieme che è tutto naturale e confortevole".