Jeanene e Nina, scatti ammiccanti su Twitter

Le due showgirl e amiche a Malibu

24/4/2012

Nina Senicar e Jeanene Fox sono davvero inseparabili. Per Natale le avevamo viste insieme alle Seychelles, adesso eccole a Malibu, ammiccanti e sensuali in calzoncini corti e top reggiseno, ombelico in vista e ventre piatto, a condividere i loro scatti su Twitter.

Per le due showgirl, amiche e colleghe sul piccolo schermo, è sempre vacanza e il social network è il loro canale di comunicazione preferito per restare sempre connesse con i loro fans.

Jeanene Fox, modella originaria delle Bahams e ribattezzata in Italia "la Filippona", dopo essere stata ospite di "Striscia la notizia" e protagonista degli spot della Wind, al fianco di Aldo Giovanni e Giacomo, ha abbandonato il nostro Paese ed è volata in America.



Nina Senicar la raggiunge appena può, per una piccola vacanza all'insegna del divertimento. La modella serba intanto in Italia sta vivendo un momento magico. Dopo la gavetta a "Veline" e "L’Isola dei famosi", tra particine sul grande schermo e apparizioni televisive, spot pubblicitari e una linea di costumi da bagno tutta sua la sua carriera è in netta salita.