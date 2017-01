Costanza, una bambina seria e imbronciata

Ecco il cambiamento di una frizzante Velina

24/4/2012

"Una mia foto inedita di quando ero veramente una mocciosetta". E' così che la Velina di Striscia introduce su Twitter un suo ricordo di quando era piccola. Maglioncino rosso con il colletto, capelli castani raccolti con una mollettina, occhi blu intenso e labbra carnose. Crescendo è cambiata, ma è rimasta sempre bellissima. L'avete riconosciuta? E' lei, Costanza Caracciolo.

Ne è passato di tempo da quello scatto, in cui, serissima, guardava l'obiettivo incantata. Da tre anni, invece, è lei che incanta con i suoi “stacchetti” milioni di telespettatori tutti i giorni sul bancone più famoso d'Italia. Con un fisico tonico, scolpito da ore di palestra e danza e con la sua simpatia, sa come conquistare il pubblico.



E pensare che da ragazzina aveva il broncio. Almeno, così dice lei commentando un'altra foto postata su Twitter. Questa volta, però, è più grandicella e con il volto contrito sembra non gradire qualcosa. Forse proprio essere fotografata.

Come cambiano le cose...