Emma: "A casa mia brucia solo la passione"

Circolava la voce avesse dato fuoco ai vestiti di Stefano e Belen hot se la spassa

24/4/2012

Belen non sta più con Corona, ma forse nemmeno con De Martino. Secondo indiscrezioni si sarebbe trattato di un'avventura di due notti di passione. Intanto alle feste Belen va da sola e si diverte con le amiche e la sorella Cecilia, regalando siparietti hot con atteggiamenti provocanti. Circolava la voce che Emma avesse bruciato i vestiti di Stefano ma poi è intervenuta su Twitter: "L'unica cosa che brucia a casa mia è la passione per la musica".

Secondo il Quotidiano di Lecce la reazione della cantante salentina al tradimento del suo promesso sposo con la Rodriguez sarebbe stata forte. Emma avrebbe raccolto abiti, fotografie ed effetti personali di Stefano in buste di plastica e li avrebbe dati alle fiamme. Poi i resti bruciacchiati sarebbero finiti fuori dalla porta della casa romana della cantante. L'artista però è intervenuta su Twitter: "L'unica cosa che brucia a casa mia è la passione x la musica,sono un'ambientalista non brucerei mai i vestiti di nessuno!".



Per Belen è stata solo un'avventura

"Per la prima volta non dirò nulla della mia vita privata, non ne giova", ha dichiarato Belen. A parlare allora sono gli amici secondo i quali la passione tra la showgirl argentina e il ballerino del talent show di Canale5 si sarebbe già spenta. Secondo quanto riporta il settimanale Vero Tv si è trattato solo di un'avventura, “due notti di passione”, dopo che i due “hanno perso il controllo”. Infatti dopo la trasmissione la Rodriguez è volata da Roma a Milano da sola. Ad accompagnarla soltanto la sorella Cecilia. Di Stefano e di Fabrizio, per ora, nessuna traccia. Anzi, pare che Corona abbia lasciato l'appartamento che condivideva a Milano con Belen, mentre De Martino non sia tornato nella casa alla periferia di Roma in cui abitava con Emma per chiedere ospitalità a un amico.



Belen se la spassa con la sorella Cecilia e le amiche

L'altra sera era alla festa di compleanno della sua agente e amica Paola Benegas in un sushi bar milanese. Pantaloni di pelle attillatissimi, body semitrasparente nero che lasciava ben poco all'immaginazione e tacchi vertiginosi per la showgirl che ha regalato scatti davvero hot. Anche Cecilia non era da meno con una camicia di seta, color verde acido, dalla quale sbucava il seno. Ovviamente tutte rigorosamente senza reggiseno.