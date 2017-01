Un rapper per la Kardashian

Sguardi complici e sorrisi con West

23/4/2012

Un nuovo amore per Kim Kardashian. La regina dei reality è stata vista in compagnia del rapper Kanye West. I due in passato sono stati legati sentimentalmente e pare che ora ci sia un ritorno di fiamma. Secondo la rivista Life & Style si sono incontrati a New York e avrebbero trascorso la notte insieme. Pizzicati per le strade della Grande Mela si lanciano occhiate complici e sorrisi maliziosi...

Prima sono stati pizzicati durante una passeggiata. I due sono apparsi molto sorridenti nonostante i flash li seguissero ovunque. Poi Kanye ha comprato un cono gelato per la ragazza. Pare che la coppia si sia diretta poi in un ristorante esclusivo e infine abbiamo passato la notte insieme. Cinque mesi fa la Kardashian aveva presentato istanza di divorzio dal marito Kris Humphries con cui era stata sposato soltanto 72 giorni. Chissà che con il rapper sia la volta buona...