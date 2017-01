Rihanna, mano nella mano con Melissa

E su Twitter la cantante parla di "appuntamento per la notte"

23/4/2012

L'ultimo gossip su Rihanna viaggia ancora su Twitter. Stavolta la cantante punta sull'ambiguità sessuale e scrive: "datenight my lover for the night" postando una foto che la ritrae con Melissa Forde, amica e collaboratrice. Con lei cena e after dinner in un night club. Le due donne sono state paparazzate mano nella mano e dal candido abito di Rihanna è sfuggito un peccaminoso reggicalze rosso... un po' smagliato.

Cena da Giorgio Baladi, famoso ristorante di Santa Monica in California e poi nottata brava in un night club. Così Rihanna ha trascorso il suo venerdì sera con il suo primo "appuntamento da mesi", l'amica Melissa. Che tra le due donne ci fosse qualcosa di più di un'amicizia, alcuni blogger americani lo avevano già sussurrato nei mesi scorsi. Stavolta Rihanna aggiunge qualche particolare, i fotografi le immortalano insieme, le mani intrecciate, e nei post su Twitter la cantante ne parla come del suo "lover" con cui ha un appuntamento notturno.



Cosa ci sia di vero in tutto questo non ci è dato di saperlo. Rihanna è riuscita ancora una volta ad attirare l'attenzione su di se giocando sulle ambiguità, sessuali e non solo. Una relazione lesbo e un look tra sacro e profano, abito bianco casto e candido e spacco vertiginoso da cui emergono collant supersexy con finto reggicalze rosso (smagliate come si vede da Twitter). Dietro all'angelica cantante si nasconde un diavoletto irriverente.