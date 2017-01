Belen torna a casa da sola

Maglia sbracciata e hot per la showgirl

23/4/2012

Ha fatto armi e bagagli e, dopo aver annunciato in esclusiva al Tg5 la rottura con il fidanzato Fabrizio Corona e aver ballato nella trasmissione Amici, Belen è volata da Roma a Milano. Ad accoglierla in aeroporto non c'era il suo ex e la showgirl si è fatta accompagnare dalla sorella Cecilia nel suo appartamento meneghino. Jeans e canotta bianca sotto la quale si intravedeva il reggiseno, Belen ha portato la sua pesante valigia su per le scale...

Bella e radiosa, nonostante davanti ai flash improvvisi un'aria seria e pensierosa, la Rodriguez scoppia di felicità e passione. Non sente nemmeno l'aria fresca milanese e si presenta in abbigliamento quasi estivo: una canotta bianca in particolare attira l'attenzione perché attraverso il giromanica molto ampio si intravede il reggiseno che porta sotto. Si tratta di biancheria intima arancione, sportiva, a fascia, per contenere le grazie della bella showgirl. Lei e la sorella Cecilia lasciano il taxi che le ha portate dall'aeroporto e portano i bagagli su per le scale fino all'appartamento delle Rodriguez. Ora si attende la reazione di Fabrizio...