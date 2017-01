Nicole, per strada, perde il sorriso

Nuovo colore di capelli per la Minetti

23/4/2012

A spasso per le vie del centro di Milano, Nicole Minetti ci va in compagnia del suo cellulare. Lunghe conversazioni al telefono lasciano intendere che non vuole essere avvicinata da nessuno perché in questo periodo di guai giudiziari, la consigliera regionale preferisce starsene sulle sue. Fisico al top, seno prorompente, evidenziato da una maglietta fasciante, e capello più chiaro le permettono di essere sempre al centro dell'attenzione.



Archiviato per il momento quel sorriso malizioso che regalava ai fotografi invadenti pronti a seguirla per strada, all'uscita di un negozio o di un ristorante, preferisce ora camminare a testa bassa cercando di coprire il viso facendo scivolare i capelli in avanti. Sempre sexy, strizzata in jeans e maglietta aderenti, con tacchi alti e giacchina corta nera, prosegue seria per la sua traiettoria mostrando il suo sinuoso lato B. L'unico vistoso cambiamento sta nel colore della sua folta chioma. Abbandonato il nero invernale opta per il castano. Un innocente colpo di testa...