Marica e Eros, happy family alle Seychelles

Ramazzotti e le sue donne in vacanza

23/4/2012

Il sorriso irresistibile, il corpo statuario, tonico e muscoloso a prova di bikini. A nove mesi dal parto Marica Pellegrinelli è più bella che mai e sfoggia tutta la sua giovanile bellezza sulla spiaggia bianca delle Seychelles, dove si gode una vacanza in famiglia "allargata" con Eros Ramazzotti, la piccola Raffaela Maria e Aurora, l'altra figlia del cantante, avuta da Michelle Hunziker.

Sull'isolotto di Sainte Anne, che Eros ha scelto per questa prima vacanza tutti insieme, Marica è una vera sirena, come mostrano gli scatti di Oggi, che Marica ha anche postato sul suo profilo Facebook. Come abbia fatto in soli nove mesi a riacquistare questa linea perfetta è il solito quesito che ci si pone di fronte ai "miracoli" delle star e delle modelle, che diventano madri.



Niente diete lampo e tanto meno il chirurgo però, così giurano le amiche di Marica. Il valore aggiunto della bella modella bergamasca sarebbe la sua giovane età, 24 anni, e il suo fisico già allenato. E poi un'alimentazione sana, senza carboidrati alla sera e mezz'ora al giorno di ginnastica a corpo libero fatta a casa. Madre natura ha fatto il resto dando alla nuova Miss Ramazzotti un corpo mozzafiato.



E così eccola in bikini mentre gioca con la piccola Raffaela Maria e bacia Eros, che pare letteralmente pazzo di lei. Un quadretto familiare perfetto, in cui si inserisce anche Aurora, che pare abbia trovato la sua giusta posizione nella nuova famiglia di papà. Niente tate, c'è già lei che con gioia si occupa della piccola. Ora che anche mamma Michelle è felice accanto al suo nuovo compagno Tomaso Trussardi i ruoli si sono ristabiliti e la serenità sembra regnare sovrana. Eros intanto si gode le sue donne, di cui sembra pazzamente innamorato.