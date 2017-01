Belen lascia Corona per De Martino

La showgirl argentina annuncia al Tg5 la fine della sua storia con Fabrizio

22/4/2012

"La mia storia d'amore con Fabrizio è finita". Così Belen ha ufficializzato la rottura del suo fidanzamento con Corona, in un'intervista esclusiva rilasciata al Tg5. Da tempo si rincorrevano le voci di crisi ma i due interessati preferivano dribblare le domande. Adesso però il "silenzio stampa" è stato rotto. Al giornalista che le chiede se abbia già un nuovo amore, non risponde. "Non voglio parlare, per la prima volta non dirò niente".



Non vuole parlare perchè si è accorta che farlo non giova all'amore. "Me ne sono resa conto dalle esperienze passate che raccontare troppo fa male soltanto alla relazione. Quindi preferisco per la prima volta, anche se sembra assurdo, tenermi le cose per me".



Belen è felice, veramente felice. "Era da tanto che non ero così serena". Ma le chiacchiere non si placano e alla bella showgirl viene attribuito come nuovo fidanzato Stefano de Martino, il ballerino che fino a qualche giorno fa era il compagno della cantante di Amici, Emma Marrone.



Emma, dal canto suo, è un po' arrabbiata, anzi, inviperita. E commenta così la bagarre amorosa che l'ha trascinata nel circuito gossipparo, suo malgrado. "Ci tengo a dire che io con questa roba non ho niente a che fare e mi dissocio da tutto quello che gira intorno a me. Io sono Emma e vengo da Radeo e faccio il mio lavoro quindi la pochezza, il pocume, la miseria non mi appartengono".



E alla domanda "La tua storia d'amore è finita?" la cantante risponde secca "Assolutamente sì, e lui è già felicemente fidanzato. Lo sanno tutti, anch'io l'ho appreso dai giornali. Sono molto contenta e spero che duri tutta la vita".