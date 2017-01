Gieffina torna sulla cresta dell'onda

In Casa era la più "scandalosa"

20/4/2012

Dodici anni fa ben 16 milioni di telespettatori la guardarono in tv (uno share superiore al 60%) trionfante, felice e bionda. Poi dopo qualche apparizione sul piccolo schermo si è ritirata dal mondo dello spettacolo per dedicarsi a una professione diversa. Ora ricompare per un evento connesso al Salone del Mobile a Milano ed è quasi irriconoscibile. Addio capelli corti biondo platino, Cristina Plevani sfoggia un look sobrio e serio in total black.

Irriverente, sfrontata, mai ferma la Cristina che era entrata nella Casa e che per prima aveva dato scandalo davanti alle telecamere con il suo rapporto con Pietro Taricone, ora sembra un'altra. Il look è elegante: cappottino nero, pantalone a sigaretta nero, maxiborsa nera e trendy. I capelli sono raccolti e porta un pio di occhiali con la montatura nera. L'unico tocco estroso è dato dalle scarpe, un paio di décolleté dal tacco vertiginoso fucsia.



Porta anche un braccialetto “tennis” di brillantini e un anello all'anulare (fidanzamento?). Vien da pensare che la Cristina che vinse il primo Gf si sia accasata. Fatto sta che la bagnina, oggi 40enne, che ha abbandonato lo showbiz per fare l'istruttrice in un centro sportivo del Bresciano, è tornata sulla cresta dell'onda!