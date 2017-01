Guarda chi si rivede... Alessandra Pierelli!

L'ex corteggiatrice di "Uomini e Donne" più in forma che mai

20/4/2012

Tutto cominciò con "Uomini e Donne", anno 2004. Costantino, tronista storico scelse lei, capelli neri, occhi quasi verdi e un viso da ragazza acqua e sapone, tra le agguerrite e velenose pretendenti. Da allora sono passati quasi dieci anni, qualche fidanzato, un guaio con la liposuzione, un matrimonio e anche un figlio, ma per lei Alessandra Pierelli il tempo sembra essersi fermato.

In perfetta forma l'ex corteggiatrice 33enne è la stessa "ragazza" di qualche anno fa. Stessi capelli scuri, stessi occhi e stesso viso acqua e sapone. Alla prima del film "Poker Generation", posa raggiante al braccio del marito, il giocatore di poker professionista Fabrizio Baldassari con cui si è sposata il 20 marzo 2011 a Sabaudia e dal quale ha avuto un figlio, Daniel. Dopo una turbolenta vita da single, tanti flirt e storie d'amore finite male, da quella con il calciatore Guglielmo Stendardo, a quelle con Giancarlo Pantano e poi Daniele Liotti, Raoul Tulli... adesso Alessandra sembra aver finalmente trovato la serenità sentimentale. E dimenticato il brutto episodio di qualche anno fa quando rischiò di morire a seguito di una complicazione intervenuta dopo un intervento di liposuzione.



La vita ha ripreso a girare per il verso giusto per l'ex corteggiatrice, che ha abbandonato per ora lo showbiz per dedicarsi alla famiglia.

Da "grande", così aveva detto ai tempi di "Uomini e Donne" e del suo fidanzamento con Costantino (durato due anni, ndr) sperava di avere "una famiglia numerosa, tanti bambini e un compagno fedele". Perché lei,"quando ama, non tradisce mai". Il suo sogno si sta realizzando appieno e di tempo, per allargare la famiglia, ne ha ancora molto davanti.