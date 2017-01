La settimana delle stelle

Quello che vi siete persi in sette giorni di gossip

21/4/2012

Mentre Anna Tatangelo taglia i lunghi capelli, Belen si fa pizzicare con l'"Amico" Stefano e Heidi Klum si svela per Allure. Scopri poi il motivo della separazione tra Steve-O e la Canalis e guarda il brillante al dito di Michelle Hunziker. Non perdere la brutta figura di Bar Rafaeli e il segreto di un fisico così tonico per Miley Cyrus. Ecco cosa vi siete persi in una settimana di gossip.

LUNEDI' 16 APRILE



Veronica, due anni da ex gieffina



Anna dà un taglio al passato



MARTEDI' 17 APRILE



Miley Cyrus, altro che anoressia!



Bar Refaeli fa una brutta figura