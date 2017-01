Belen esce con Stefano De Martino

I due "beccati" insieme al ristorante e in hotel

20/4/2012

Se fosse vero, ma ancora nessuno ha confermato, sarebbe la notizia, quella con la N maiuscola. Il gossip circola da giorni, ma adesso sembra confermato: Belen e il ballerino Stefano De Martino, suo partner ad "Amici" e fidanzato della vincitrice di Sanremo Emma, avrebbero un flirt in corso. I due sono stati sorpresi ad uscire dallo stesso ristorante e ad entrare nello stesso albergo a Roma...

Per non destare sospetti però hanno preferito non farsi vedere insieme. Intervistata da Novella 2000 intanto Belen si appella al diritto di non parlare. Soprattutto quando le viene chiesta conferma della fine della sua relazione con Corona: "Preferisco non rispondere" dice ed è piuttosto abbottonata anche quando le si chiede se davvero tra lei e Stefano De Martino ci sia qualcosa. "Lo vedo, usciamo, andiamo a ballare ma sempre tutti insieme. Non siamo mai stati soli. Guardi sta succedendo un casino".



E il casino sta davvero succedendo. Corona non ha ancora parlato, ma quando lo farà saranno presumibilmente parole dure. Emma su Facebook ringrazia i suoi fans perché "ci siete sempre e mi state vicini", poi aggiunge "in momenti come questi non ci sono tante parole da dire. Nonostante tutto io sto bene”. La cantante si dissocia tuttavia da tutto quello che sta succedendo, anche se il tono dei commenti è inequivocabile: "Andiamo avanti per la nostra strada. La mia vita è la musica... tutto il resto è noia." Cosa stia succedendo ancora non si sa, ma i pezzi del puzzle si stanno componendo da soli e il risultato potrebbe essere... esplosivo.