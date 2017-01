Prova costume in vista, ecco le diete delle vip

Ventura con la detox, JLo con la Dukan

20/4/2012

E' scattata la dieta mania: gli italiani pensano alla prova costume e anche i vip si sono messi a stecchetto. "Ho mangiato la sbobba tesoro davanti a Gè che si mangiava lo spago... capppittoo?!?". E' il cinguettio dietetico di Simona Ventura alla sorella Sara. "Sono ancora in #detox" scrive. "Amiche rimettiamoci in forma – si legge sul Facebook di Belen – Io sto usando i prodotti tisanoreica..". Ma va molto di moda anche la Dukan promossa da JLo.

Ce n'è per tutti i gusti. Per chi vuole essere al passo con le star c'è la dieta Dukan, tante proteine e poca verdura per un periodo d'attacco a due fasi e uno di mantenimento-consolidamento. La più entusiasta di questo regime alimentare è Jennifer Lopez. La sua forma fisica è ottima, merito sì delle rinunce a tavola, ma anche di tanta attività fisica. La prima a promuovere questa dieta è stata la Middleton, seguita dalla top model Gisele Bundchen.



Le vip italiane preferiscono la tisanoreica, che prevede l'eliminazione dei carboidrati. Le paladine sono Valeria Marini, Ornella Muti, Sharon Stone, Charlene di Monaco, Geppi Cucciari. Poi c'è la dieta a zona, che richiede una proporzione tra proteine, carboidrati e grassi ad ogni pasto. Le fan sono . Charlize Theron e Cindy Crawford. Naomi Campbell ha seguito la dieta del limone, che spopola a Hollywood e piace anche alla Aniston e alla Klum.



Lo stile vegetariano, invece, è preferito da Lisa Edelstein, che posa nuda per la Peta e sostenere quanto una dieta ricca di frutta e verdura sia sana per il corpo e utile per il pianeta. Anche Claudia Cardinale è una paladina del vivere sano e una promotrice della vegetariana. In alternativa c'è la vegana, che bandisce tutti gli alimenti di origine animale. Piace ad Angelina Jolie e Cameron Diaz.



Tra le star prende sempre più piede anche la gluten-free, promossa da Miley Cyrus, Gyneth Paltrow e Victoria Beckham, che da quando non mangiano più pane e pasta si sono ritrovate con una pelle ancora più bella oltre che un fisico decisamente asciutto. Ma non tutte le vip scelgono regimi drastici. La splendida Sofia Vergara, ad esempio, ha recentemente dichiarato al settimanale Grazia di amare il vino e il cibo: “Cerco solo di non esagerare, di essere moderata. Quando ho iniziato a lavorare in Colombia, il mio agente mi diceva di perdere peso e che le altre modelle venivano meglio in fotografia perché erano magre. Loro sono più belle in foto, io sono più bella nuda, gli ho risposto. Non voglio diventare pazza facendo diete”.



