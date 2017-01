Kelly Brook, supersexy in costume

Curve da 10 e lode per la modella britannica

20/4/2012

Via i vestiti e largo ai costumi. Kelly Brook sembra stia inseguendo l'estate per i vari continenti in cerca di un po' di sole e tanto mare. Bikini a fiori, a pois e monokini lavorato all'uncinetto sottolineano le sue forme magnetiche. Sullo sfondo la spiaggia di Cape Town, le rocce dell'Algarve e i colori caldi del Brasile. Sempre sorridente (ma chi non lo sarebbe con una vita così?), si lascia fotografare e poi posta le sue immagini su Tumblr.



Bella è bella. Lo sa lei, lo sappiamo noi. Ma proprio mentre posa divertita in costume ci rendiamo conto di quanto sia anche perfetta. Un lato B sodo e ben tornito, gambe lunghe e pancia piatta. Seno burroso e lunghi capelli mossi che le incorniciano il viso farebbero capitolare qualsiasi uomo ai suoi piedi. Lei ammicca maliziosa davanti all'obiettivo. Poi distoglie lo sguardo per ammirare le bellezze del luogo. Mentre noi continuiamo ad ammirare lei.