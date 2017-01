Ribas e Tatangelo in ospedale

Su Twitter le foto durante la visita

19/4/2012

I tag che usa sono #donopositivo e #donazioneOpositivo e le immagini “cliniche” che twitta sono quelle di Ana Laura Ribas stesa sul lettino. Sul social network la showgirl condivide tutto con i suoi follower anche un gesto importante come quello di donare il sangue. E così posta le foto mentre sdraiata sul lettino d'ospedale fa la sua donazione. Ma non è l'unica a mostrarsi in ospedale. Anche Anna Tatangelo si fotografa mentre fa una visita.

Ana Laura è donatrice da 20 anni e si reca al Policlinico di Milano, dove ormai conosce tutto lo staff della sala prelievi. “Quando arrivo lì è sempre divertente... Ritorno felice... Ho la sensazione che faccio un gran gesto d'amore a qualcuno che nemmeno conosco. Come si dice su Twitter #donazione0positivo”, racconta a Tgcom24. E così parte l'autoscatto mentre è in attesa del suo turno e poi ancora quando si sdraia sorridente per la donazione vera e propria e diffonde il passa-parola cinguettando con gli amici.



Ma non è la sola a lanciare la moda di condividere sul social network anche momenti così privati. Anna Tatangelo posta una sua foto in jeans e canottiera bianca mentre pedala su una cyclette all'interno degli ambulatori della clinica Mater Dei di Roma. “Prova di sforzo... controllo al cuore... ogni tanto un controllo fa bene, soprattutto se si fa attività fisica!” commenta la Tatangelo, che qualche ora prima aveva detto: “Stamattina analisi generali... una volta all'anno le devono fare tutti”.