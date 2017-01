I Brangelina sposi a fine estate

Lui vestirà Tom Ford e lei Versace

19/4/2012

Mentre i Brangelina sono volati alle Galapagos con i sei figli per festeggiare il fidanzamento ufficiale, il mondo dello showbiz continua a parlare del loro matrimonio che, stando ai bene informati, si svolgerà a fine estate nel castello di Miraval, a Correns, nel sud della Francia, con i parenti e gli amici più stretti. In totale dovrebbero essere 200 invitati, tra cui i colleghi Matt Damon, George Clooney e Tom Cruise.

Con un matrimonio fallito alle spalle per lui e due per lei, Brad Pitt e Angelina Jolie sono pronti per fare il grande passo davanti ai loro bambini nella piccola cappella privata del castello, appena ristrutturata. I futuri sposi avrebbero scelto questo luogo perché vogliono "una benedizione riservata, semplice e di buon gusto", nella più grande "discrezione e intimità", scrive il settimanale Gala. Mentre sono in corso i lavori su un terreno vicino per costruire una grande struttura per il ricevimento.



Lui indosserà uno smoking Tom Ford e lei un abito Versace, del quale non si conoscono i dettagli, ma sarà sicuramente una delle tante sorprese per i presenti. A festeggiare l'unione ci saranno i familiari di Brad, il padre Bill e la madre Jane, il fratello Douglas e la sorella Julie, e quelli di Angelina: suo padre Jon Voight e il fratello James Haven. Immancabili alcune star di Hollywood come Matt Damon, George Clooney, Johnny Depp e Tom Cruise. Difficile immaginare che anche Jennifer Aniston sia nella lista degli invitati.



Dopo sette anni di convivenza e l'insistenza dei figli, hanno deciso di diventare marito e moglie nonostante abbiano detto più volte che il matrimonio non sia una loro priorità. Ormai i dadi sono tratti e difficilmente la signora Jolie restituirà l'anello di fidanzamento fatto su misura dal gioielliere Robert Procop e stimato circa 200.000 euro.