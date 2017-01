Dalla Guerra alla Orlando tutte in bikini

Su Twitter le star hanno voglia d'estate

19/4/2012

L'estate si fa attendere, ma le star hanno voglia di sole e di pochi vestiti addosso. Su Twitter impazza il social bikini. Stefania Orlando ammicca sfoggiando le sue curve in due pezzi e scrive: "Voglia di Sicilia", Barbara Guerra, distesa a bordo piscina commenta: "I love my life", mentre si abbronza in pose sensuali e dal Sud della Francia la giunonica Victoria Silvstedt si rallegra di essere finalmente di nuovo al sole...

E c'è anche una curvosissima e super sexy Daniel Lloyd, modella e starlette americana, in uno scatto da dietro in cui mette in mostra il suo lato più hot, un fondoschiena da copertina, esposto al sole del Portogallo per un'abbronzatura ad hoc, come scrive la stessa Daniel: "Loving this portugal sunshine need to get my bum brown LOL speak to u all when am back". "Amo questo sole portoghese e ho bisogno di far abbronzare il mio sedere..." Apprezzabile anche in colore naturale.



C'è voglia di sole e abbronzatura insomma e chi può permetterselo non si lascia scappare l'occasione, condividendola con i propri followers e facendo viaggiare la loro immaginazione... Come fa anche Kelly Brook, che i bikini ci fa sognare con il suo décolleté esplosivo.