Michelle, spunta un brillante

La Hunziker sfoggia un regalo prezioso

19/4/2012

L'amore tra Michelle e Tomaso brilla alla luce del sole, ma anche sotto la pioggia. La coppia pizzicata per le vie di Milano sfoggia grandi sorrisi, ma soprattutto sull'anulare sinistro della showgirl spunta un mega brillante. Fino a qualche settimana fa Michelle mostrava chiaramente di non portare gioielli sulle mani. La svolta alla Milano City Marathon quando la Hunziker in tutina nera aderente e treccine ha sfoggiato il prezioso dono.

Che le intenzioni di Tomaso fossero serie era chiaro fin da subito. Ora l'importante regalo lascia pensare che Trussardi stia pensando proprio in grande per la sua innamorata. Il primo segnale evidente e “brillante” è arrivato. Lei felice lo indossa con fierezza e quando passeggia per le vie di una Milano piovosa tiene stretto a braccetto il suo Trussardi mettendo in mostra il gioiellino.