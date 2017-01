E' stato Steve-O a lasciare la Canalis

E' stata bella finché è durata. O almeno così si spera. Adesso però la love story tra Steve-O e Elisabetta Canalis è ufficialmente finita. E, stando a fonti vicine alla coppia, sarebbe stato lo stuntman a lasciare l'ex velina perché... "troppo festaiola", come riferisce il sito Perez Hilton.

Lui, che di pazzie ne ha fatte parecchie, senza farsi mancare nulla, dai ricoveri coatti in ospedali psichiatrici alla detenzione e all'uso di droghe, passando per il carcere e le risse in pubblico, non avrebbe retto lo stile di vita troppo "aperto" della bella showgirl sarda. Insomma Eli se la gode troppo.



La fonte avrebbe riferito: "Steve-O è estremamente serio rispetto alla sua sobrietà e non poteva permettersi di metterla a repentaglio con Elisabetta". Dopo le tante disavventure della sua vita infatti lo stuntman sembra aver messo al testa a posto e non vuole ricadere nel "peccato". Tra i due quindi la più scapestrata sarebbe stata lei, al punto che Steve-O, che all'ex velina ci terrebbe ancora, l'avrebbe addirittura affidata a delle “donne” che si dovrebbero preoccupare di riportarla sulla retta via e ad allontanarla dalla "dissoluzione delle feste". La notizia ha un po' dell'incredibile, anche se Eli in fondo non ha mai fatto nulla per nascondere il suo gusto per il divertimento e tutto farebbe pensare che non abbia nessuna intenzione di "redimersi".



Sul sito Who Say ha pubblicato pochi giorni fa alcuni nuovi scatti da Santa Monica, dove appare tutt'altro che disperata, in bikini bianco, sulla spiaggia con un'amica: "Direi che c'è di peggio nella vita" scrive e francamente siamo tutti d'accordo con lei. Del resto non si deve dimenticare che Eli ha avuto un glorioso passato da Velina e che, stando alle foto e ai commenti pubblicati sul suo Twitter, da quando è in America si fa mai mancare amici e divertimento, anche se le sue love story finiscono male.



Da alcune indiscrezioni poi è emerso di recente che George Clooney avrebbe rotto con lei perché geloso. Il celebre attore viveva male, sembra, la corte fatta da molti uomini nei confronti della ex velina, specie quella dei modelli che attorniavano la showgirl durante i suoi set pubblicitari. Insomma l'estrema “apertura sociale” della sexy Canalis non va giù agli americani, che alla fine sono tutto fumo e niente arrosto, più puritani di quanto non vogliano far credere.