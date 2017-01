Gabriele calamitato dal lato B di Martina Stella

L'attrice compiaciuta bacia appassionatamente il fidanzato

19/4/2012

Il lato B di Martina Stella è una vera calamita per la mano del fidanzato Gabriele che non riesce a trattenersi dal palparlo in modo plateale. Per ben due volte viene pizzicato mentre si lascia andare a gesti poco eleganti in pubblico, ma l'attrazione, a quanto pare, è più forte del normale senso del pudore per il giovane hair stylist. L'attrice, dal canto suo non fa una piega. Anzi, non perde occasione per baciarlo con trasporto.



Come documenta Visto, una serata nella capitale in compagnia di amici per la giovane coppietta. Prima la cena al ristorante per festeggiare il compleanno di Gabriele e poi quattro chiacchiere fuori dal locale per augurarsi la buonanotte. Mentre tutti parlano e si salutano lui ne approfitta per far sentire alla Stella la sua presenza... fisica. Lei, vestita in corto, sempre bellissima, si lascia toccare con piacere e senza alcun imbarazzo.