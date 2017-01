Ecco il pancione della Lanfranchi

Roberta è in attesa del terzo figlio

18/4/2012

Viso immutato nel tempo, fisico arrotondato per esigenze di... maternità! Ecco la ex velina Roberta Lanfranchi, ora 38enne, beccata da Diva e Donna mentre porta a spasso il suo pancione. Qualche giorno fa si è sposata in gran segreto al Campidoglio con il compagno Emanuele Del Greco, dal quale aspetta un bimbo. Per la showgirl, ex moglie di Pino Insegno ed ex compagna sul bancone di Striscia di Marina Graziani, si tratta del terzo figlio, dopo Matteo e Francesco avuti da Insegno.

Tenuta sportiva con pantaloni neri e felpa grigia, scarpe da jogging e poncho blu, Roberta accompagna il figlio a scuola insieme alla nonna e mette in mostra le sue forme arrotondate. Capelli raccolti in una coda e occhiali da sole, la Lanfranchi ha detto sì ad Emanuele, autore televisivo con cui sta da diversi anni, con una cerimonia superblindata. Anche l'ex marito Pino sta pensando di convolare nuovamente a nozze, in estate, con la nuova compagna Alessia Navarro.