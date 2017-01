Rihanna alle Hawaii, scorci mozzafiato

Centinaia di scatti piccanti su Facebook

18/4/2012

Si spruzza un abbronzante e le sfugge un capezzolo, fa il bagno sotto una cascata d'acqua e resta in topless, galleggia in un mare turchino sdraiata sulla tavola da surf e sfoggia un lato b da leggenda. Rihanna pubblica su Facebook il dettagliato resoconto delle sue ultime vacanze alle Hawaii ed è un vero e proprio tripudio di scorci mozzafiato sulle sue curve super sexy...

Il paesaggio è all'altezza, mare cristallino, spiagge dorate e resort di lusso. La bella cantante delle Barbados, reduce dal lancio di "Battleship" in cui fa il suo debutto sul grande schermo in un ruolo tutt'altro che secondario, non riesce a stare senza condividere con i fans i suoi momenti più intimi.



E tra Twitter e Facebook Rihanna è tra le utilizzatrici più assidue dello showbiz. I quasi 200 scatti postati sul suo profilo sono un resoconto dettagliato delle sue ultime vacanze alle Hawaii e Rihanna si mostra in tutte le salse, con e senza vestiti. Un vero spettacolo!