Heidi Klum si "svela" per Allure

"I miei amici gay mi hanno insegnato i segreti del sesso orale"

18/4/2012

Posa nuda, mostrando le sue curve perfette e sensuali e parla di sesso orale e chirurgia estetica. Su Allure Magazine Heidi Klum esce allo scoperto a poche settimane dal divorzio da Seal, dopo sei anni di matrimonio, per svelare particolari intimi e piccanti segreti della sua vita privata.

"Avevo sempre sognato alcune cose e pianificato quello che volevo, ma oggi so che non sempre tutto va come l'avevi immaginato", racconta l'ex modella tedesca parlando della fine della sua relazione con il cantante americano, padre di tre dei suoi quattro figli (uno dei quali avuto da Flavio Briatore) e aggiunge: “E' difficile, come per altre coppie. Ma io non detesto nulla di ciò che mi è accaduto".



E su una possibile riconciliazione glissa affidandosi al tempo. Sul sesso rivela invece di aver imparato molto dai suoi amici gay, che tanta importanza hanno avuto nella sua vita: “Sono un caleidoscopio di pensieri e opinioni interessanti. Ti insegnano tante cose utili sugli uomini”. A lei hanno insegnato i segreti del sesso orale, ammette la bella Heidi e Seal "è stato un uomo fortunato". In quanto alla chirurgia estetica la Klum va fiera del fatto di non averne ancora mai fatto uso: “in questo momento e alla mia età, non ho fatto nulla” e i risultati sono alla vista di tutti, l'ex modella, a 38 anni, è ancora una donna bellissima e sexy.